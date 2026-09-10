Экс-ректор СГМУ Горбатова попросила Путина о помиловании Осужденная за растрату экс-ректор СГМУ попросила президента о помиловании

Москва10 сен Вести.Бывший ректор Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Любовь Горбатова направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом пишет "Газета.ru".

В феврале 2026 года суд в Архангельске приговорил Горбатову к двум годам колонии. Ее признали виновной в растрате 1,3 миллиона рублей. Деньги были потрачены университетом на оплату услуг адвоката для сотрудников СГМУ, которые проходили свидетелями по делу о мошенничестве.

В обращении Горбатова заявила, что считает себя невиновной и действовала исключительно в интересах университета и его сотрудников.

Никаких корыстных целей не имела и средства не похищала написала экс-ректор университета

Она также указала на ухудшение своего здоровья и здоровья мужа после заключения и попросила освободить ее из мест лишения свободы.

Прошение поддержала комиссия по помилованию Вологодской области. К просьбе освободить Горбатову к президенту всего присоединились около двух тысяч человек, включая ее коллег и учеников, а также церковные и общественные организации.

В феврале 2026 года за растрату также был осужден экс-ректор БФУ им. Канта Александр Федоров. Его обвинили в присвоении более 35 миллионов рублей.