Суд вынес приговор по делу экс-топ-менеджера Роснано Кушнарева Бывший топ-менеджер Роснано получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей

Москва10 сен Вести.В Москве Гагаринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-топ-менеджера Роснано Андрея Кушнарева. Его признали виновным по статье о присвоении или растрате, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

Как установил суд, с апреля 2013 по март 2021 года Кушнарев, будучи управляющим директором по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона – венчурный капитал АО "Роснано", а затем гендиректором ООО "КРОКУС НАНОЭЛЕКТРОНИКА", растратил вместе с соучастниками денежные средства АО "Роснано-АНО". Сумма ущерба составила более 7,5 млрд рублей.

Эти средства предназначались для реализации инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России". При этом Кушнарев и иные лица не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что фактически проект не будет реализован говорится на сайте

Кушнареву также назначен штраф в размере 76 млн рублей. Ему запрещено заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на 2 года 6 месяцев.

Расследование уголовного дела в отношении иных причастных лиц продолжается.