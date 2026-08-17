Москва17 авг Вести.Бывший директор холдинга "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов, приговоренный к 18 годам колонии за хищение 15 млрд рублей у сетевых компаний, намерен обжаловать решение суда. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести" после оглашения приговора в зале суда.

[Приговором] не доволен. Да, [буду обжаловать] сказал Аржанов

Приговор вынес Тверской суд Москвы. Аржанова признали виновным в организации преступного сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Суд обязал экс-гендиректора холдинга также выплатить штраф в размере 850 млн рублей.

Бывшего руководителя компании Сергея Афанасьева суд приговорил к 17 годам колонии, двоих заместителей Аржанова Бориса Щурова и Софью Афанасьеву — к 17 и 16 годам лишения свободы.