Экс-совладелец "Азбуки вкуса" может быть приговорен к 19 годам колонии За хищение 14 млрд экс-совладельцу "Азбуки вкуса" грозит 19 лет колонии

Москва23 сен Вести.Бывшего совладельца сети кофеен "Кофе Хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении свыше 14 млрд рублей, прокуратура требует приговорить к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Якубовского к 19 годам лишения свободы говорится в сообщении

Также прокуратура потребовала 22 года лишения свободы, по совокупности с первым приговором Басманного суда, для бывшего главы компании Petropavlovsk, владельца ПАО "М2М Прайвет Банк" и АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" Павла Масловского.

По версии следствия, осенью 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, член совета директоров банков Андрей Вдовин, генеральный директор ООО "ФТК" Борис Мираков и иные лица. Они похитили более 14 млрд рублей указанных кредитных организаций и иных коммерческих структур. Вдовин и Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование продолжается.

Это уже второе дело в отношении Якубовского и его соучастников. Ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении более $126 млн у ряда зарубежных компаний. По этому делу Якубовского приговорили к 8 годам колонии, Масловский приговорен к 13,5 года колонии.

В середине 1990‑х Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка, а впоследствии — одним из ключевых владельцев этой кредитной организации. С 2008 года он также входил в число совладельцев холдинга, под контролем которого находилась розничная сеть "Азбука вкуса". В 2014 году летом он уступил свою долю партнерам, а позже реализовал принадлежавшие ему активы в сети "Кофе хауз".