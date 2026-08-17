Экс-директору "ТНС энерго" дали 18 лет за хищение 15 млрд у сетевых компаний

ТАСС: экс-гендиректор холдинга "ТНС энерго" Аржанов приговорен к 18 годам Экс-директору "ТНС энерго" дали 18 лет за хищение 15 млрд у сетевых компаний

Москва17 авг Вести.Бывший директор холдинга "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов приговорен к 18 годам колонии за хищение 15 млрд рублей у сетевых компаний, сообщает ТАСС.

Приговор вынес Тверской суд Москвы. Аржанова признали виновным в организации преступного сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Аржанову 18 лет колонии строгого режима, со штрафом 850 млн рублей сказано в публикации

Кроме того, Аржанову запрещено занимать руководящие посты в коммерческих организациях.

Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.