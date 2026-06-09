Суд в Ульяновске приговорил экс-зампреда областного правительства к 3 годам Экс-зампред правительства Ульяновской области осужден за превышение полномочий

Москва9 июн Вести.Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по делу бывшего заместителя председателя правительства региона Владимира Пушкарева. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает суд в соцсети "ВКонтакте".

Как установило следствие, Пушкарев в 2024-2025 годах, превысив свои полномочия, организовал заключение контракта на реконструкцию канализационных сооружений в городе Барыш с ООО "Империал", создав компании выгодные условия, когда в условия контракта были внесены изменения. В результате средств федерального, областного и муниципального бюджетов более чем на 158 миллионов рублей были израсходованы неэффективно, а это привело к срыву реализации национального проекта "Экология" в Ульяновской области.

Суд назначил ему (Пушкареву – прим. ред.) наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца отмечается в публикации

Кроме того, подсудимый лишен права занимать должности во властны структурах, на госслужбе и в органах местного самоуправления на 1 год.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.