Экс-министр ЖКХ Забайкалья приговорен к 3 годам колонии за превышение полномочий

Москва2 июн Вести.Суд в Забайкалье вынес обвинительный приговор по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральным районный суд Читы.

Осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сказал собеседник агентства, добавив, что экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года

Согласно материалам уголовного дела, в 2023 году Головинкин не обеспечил должное казначейское сопровождение при выделении более 700 млн рублей одной из организаций на газификацию частных домовладений. При этом экс-чиновник не проконтролировал целевое использование средств и выполнение работ. В результате аффилированными лицами компании было похищено более 115 млн рублей, а газификация не проведена.