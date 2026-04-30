Экс-главу района в Саратовской области приговорили к трем годам за коррупцию В Саратовской области экс-главу района приговорили к трем годам заключения

Москва30 апр Вести.Экс-главу администрации Марксовского района Саратовской области и его бывшего заместителя признали виновными в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.

Уточняется, что их приговорили к трем и двум годам заключения в колонии общего режима.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации Марксовского муниципального района и его заместителю. Каждый из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ цитирует сообщение СК агентство

На имущество осужденных наложили арест на сумму более семи миллионов рублей.

Бывший глава администрации не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе в ближайшие три года, а его экс-заместитель лишен права работать в органах власти 2,5 года.

По данным суда, фигуранты знали, что в 2020-2021 годах в Марксе проводили незаконные работы по замене трубопроводов из чугуна и амерона на полиэтиленовые трубы меньшего размера. Проектной документации на проведение работ не было, а демонтированные трубы отдавались подрядчику. Ни глава района, ни его зам не попытались остановить незаконную деятельность, из-за чего сооружения канализации потеряли эффективность и стали ненадежными, а вода начала загрязняться. На восстановление трубопровода ушло более 78 млн рублей.