Шумков объявил о разработке мер по борьбе с матом среди детей и подростков

В Курганской области разработают меры по борьбе с матерщиной среди подростков Шумков объявил о разработке мер по борьбе с матом среди детей и подростков

Москва28 авг Вести.Власти Курганской области разработают меры, направленные на сокращение употребления нецензурной лексики детьми и подростками. Соответствующее поручение дал губернатор области Вадим Шумков.

В своем канале в мессенджере MAX глава области заявил, что бранную речь порой можно услышать от учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования.

Шумков назвал сквернословие серьезной проблемой, на распространение которой влияют семья, окружение и интернет.

Губернатор призвал жителей области участвовать в повышении речевой культуры несовершеннолетних. Взрослым следует спокойно объяснять детям, почему нецензурные выражения не придают человеку авторитета или силы.

Выдающийся российский кардиохирург Лео Бокерия заявил об опасности нецензурной лексики.