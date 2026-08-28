Москва28 авгВести.Власти Курганской области разработают меры, направленные на сокращение употребления нецензурной лексики детьми и подростками. Соответствующее поручение дал губернатор области Вадим Шумков.
В своем канале в мессенджере MAX глава области заявил, что бранную речь порой можно услышать от учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования.
Шумков назвал сквернословие серьезной проблемой, на распространение которой влияют семья, окружение и интернет.
Губернатор призвал жителей области участвовать в повышении речевой культуры несовершеннолетних. Взрослым следует спокойно объяснять детям, почему нецензурные выражения не придают человеку авторитета или силы.
Выдающийся российский кардиохирург Лео Бокерия заявил об опасности нецензурной лексики.