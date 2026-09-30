Задержан ответственный за подписание акта приемки фортификаций в Курской области

Задержан сотрудник Минобороны, который подписал акт приемки курских укреплений Задержан ответственный за подписание акта приемки фортификаций в Курской области

Москва30 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании сотрудника Минобороны, который подписал акт приемки оборонительных сооружений на территории региона.

Информацию об этом он разместил в MAX.

Накануне был задержан представитель Министерства обороны, ответственный за приемку оборонительных сооружений на территории Курского региона, а также соседних прифронтовых областей сказано в сообщении

По предварительным данным, фигурант подписывал акты приемки "не глядя", то есть, фактически не принимая никаких работ.

Хинштейн подчеркнул, что расследование не прекращается, и никто из злоумышленников не сможет уйти от ответственности за содеянное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.