Москва6 сенВести.Особое отношение к Курской области продиктовано временем, заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, несмотря на нынешнюю обстановку, у такого древнего города, как Курск, есть все возможности для культурной перезагрузки.
Я глубоко убежден, что нельзя жить только одной фронтовой повесткой, нужно смотреть в завтрашний день. Курск — это древний город. И когда я говорю о создании культурных пространств, появлении музеев, новых образовательных центров, понимаю, что это очень важно для развития региона. Это важно для самоидентификации людей, для повышения уровня их гордости и самоуважения, повышения уровня их образования, компетентности, интеллекта. Для детей это очень и очень важноподчеркнул он
Именно с этой целью к 2032 году, тысячелетней годовщине города, будет создан историко-культурный духовно-просветительский сектор "Курская крепость".
Я понимаю, какие перспективы и возможности для перезагрузки города имеют юбилейные даты. Курск, я считаю, должен измениться и стать совершенно другим городом. Тем более что здесь огромный пласт исторического наследия, это действительно очень важно. Защита и оборона - да, конечно же. И этим мы занимаемся, но важно, с одной стороны, правильно перераспределять ресурсы, а с другой - работать на перспективуподчеркнул он
Для реализации запланированных задач необходимо находить источники ресурсов.
Все, кто помогает региону, а их очень много, понимают, что Курск находится на особом положении. И особое отношение к региону, к его жителям продиктовано самим временемзаметил губернатор