Москва6 сен Вести.Особое отношение к Курской области продиктовано временем, заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, несмотря на нынешнюю обстановку, у такого древнего города, как Курск, есть все возможности для культурной перезагрузки.

Я глубоко убежден, что нельзя жить только одной фронтовой повесткой, нужно смотреть в завтрашний день. Курск — это древний город. И когда я говорю о создании культурных пространств, появлении музеев, новых образовательных центров, понимаю, что это очень важно для развития региона. Это важно для самоидентификации людей, для повышения уровня их гордости и самоуважения, повышения уровня их образования, компетентности, интеллекта. Для детей это очень и очень важно подчеркнул он

Именно с этой целью к 2032 году, тысячелетней годовщине города, будет создан историко-культурный духовно-просветительский сектор "Курская крепость".

Я понимаю, какие перспективы и возможности для перезагрузки города имеют юбилейные даты. Курск, я считаю, должен измениться и стать совершенно другим городом. Тем более что здесь огромный пласт исторического наследия, это действительно очень важно. Защита и оборона - да, конечно же. И этим мы занимаемся, но важно, с одной стороны, правильно перераспределять ресурсы, а с другой - работать на перспективу подчеркнул он

Для реализации запланированных задач необходимо находить источники ресурсов.