Москва6 сенВести.В Курске к 1000-летней годовщине планируется восстановить исторический центр города. Сейчас территория, на которой расположено множество исторических памятников, недостойна той истории, которой она обладает. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Сейчас все это меняется. В чем уникальность территории вокруг Знаменского собора в центре города? Здесь собрано большое количество исторических памятников - девять объектов культурного наследия, большинство из которых федерального значения, два действующих храма. Наш план: здесь появится духовно-просветительский, культурно-образовательный кластер "Курская крепость". Президент эту инициативу поддержал. К 1000-летию Курска в 2032 году все должно преобразиться, все здания, которые сегодня пребывают в унынии, будут отреставрированызаявил Александр Хинштейн
По его словам, первые работы по восстановлению уже начались. В исторически значимых для Курска объектах будут размещены музеи, образовательные и культурные институты.
Хинштейн отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, когда противник каждодневно проверяет нас на прочность, у людей есть огромный запрос на мирную жизнь.
И люди, несмотря на все внешние вызовы, несмотря на все происходящее, тем не менее, имеют большой заряд оптимизма. И я вижу, как людьми воспринимаются все изменения, появление новых общественных пространств, благоустройство. Вся территория исторического центра Курска преобразуется - здесь появятся места для прогулок и будет много всего интересногосказал он