Москва6 сен Вести.В Курске к 1000-летней годовщине планируется восстановить исторический центр города. Сейчас территория, на которой расположено множество исторических памятников, недостойна той истории, которой она обладает. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Сейчас все это меняется. В чем уникальность территории вокруг Знаменского собора в центре города? Здесь собрано большое количество исторических памятников - девять объектов культурного наследия, большинство из которых федерального значения, два действующих храма. Наш план: здесь появится духовно-просветительский, культурно-образовательный кластер "Курская крепость". Президент эту инициативу поддержал. К 1000-летию Курска в 2032 году все должно преобразиться, все здания, которые сегодня пребывают в унынии, будут отреставрированы заявил Александр Хинштейн

По его словам, первые работы по восстановлению уже начались. В исторически значимых для Курска объектах будут размещены музеи, образовательные и культурные институты.

Хинштейн отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, когда противник каждодневно проверяет нас на прочность, у людей есть огромный запрос на мирную жизнь.