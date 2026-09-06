Москва6 сен Вести.Дух у людей, живущих на Курской земле, "сильнее сабли" и это заложено на генетическом уровне, заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в силе духа и заключается историческое предназначение Курской земли.

Здесь дух сильнее сабли. Поэтому у людей здесь, на Курской земле... этот дух имеет не просто вот природу какую-то ситуативную в моменте. Нет, это абсолютно уже на уровне генетическом, это историческое предназначение Курской земли заявил Хинштейн

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины обстреляли Суджу и другие приграничные районы Курской области, а затем вошли на территорию региона. От их рук погибло порядка 500 мирных жителей. Оккупация Суджи длилась 215 дней.