Москва30 сен Вести.Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко заочно арестован Басманным судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Также заочно избрана мера пресечения для командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, обвиняемого в совершении терактов в Старобельске и Брянской области. По решению суда он должен быть заключен под стражу.

Иващенко Олегу Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения по стражу на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ. Также мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана в отношении Бровди цитирует собеседника агентство

Уточняется, что решение в отношении Иващенко приняли 7 сентября, и Мосгорсуд признал его законным. Решение об аресте Бровди было признано законным на месяц раньше – 7 августа.