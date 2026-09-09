Москва9 сенВести.Заочный арест бывшего главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) признан законным. Такое решение вынес Мосгорсуд, сообщает ТАСС.
Ему вменяется террористическая атака на Хорлы Херсонской области.
Суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого Буданова – без удовлетворениянаписано в сообщении
Буданов был заочно арестован на два месяца. Срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции в Россию или его задержания.