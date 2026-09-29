Военный суд оставил под арестом генерала Оспанова, обвиняемого в убийствах Обвиняемый в массовом убийстве генерал Марат Оспанов останется под арестом

Москва29 сен Вести.В Апелляционном военном суде в подмосковном закрытом городке Власиха 56-летний генерал-майор Марат Оспанов безуспешно обжаловал решение Южного окружного военного суда, пишет "Коммерсант".

Ранее ЮОВС в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. Процесс, где генерал-майор является главным обвиняемым, идет еще с мая 2025 года.

Боевому офицеру, известному на СВО по позывному Гюрза, вменяется в вину убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление говорится в публикации

Кроме того, ему инкриминируется превышение должностных полномочий с применением пытки и надругательство над телами умерших, отмечает издание.

Военные следователи Следственного комитета РФ задержали командира 6-й мотострелковой дивизии весной 2024 года.

Согласно их версии, генерал Оспанов приказал своему заместителю по военно-политической работе задержать нескольких подчиненных, которые якобы высказывали недовольство условиями службы.

В наказание они были отправлены в подвал в городе Попасная. Там военнослужащих держали связанными, избивали и подвергали пыткам, пишет газета.