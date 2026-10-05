Суд на Кубани арестовал экс-депутата Госдумы Дорошенко Экс-депутат Госдумы Дорошенко арестован по обвинению в мошенничестве

Москва5 окт Вести.Центральный районный суд города Сочи избрал меру пресечения в виде ареста бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фигурант дела проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 16 суток, т. е. до 19 ноября 2026 года написано в сообщении

При этом суд отметил, что меры пресечения в виде залога или домашнего ареста к Дорошенко применено быть не может. На это было две причины: отсутствие возможности внесения залога и пригодного жилья.