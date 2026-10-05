Москва5 октВести.Центральный районный суд города Сочи избрал меру пресечения в виде ареста бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фигурант дела проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 16 суток, т. е. до 19 ноября 2026 годанаписано в сообщении
При этом суд отметил, что меры пресечения в виде залога или домашнего ареста к Дорошенко применено быть не может. На это было две причины: отсутствие возможности внесения залога и пригодного жилья.