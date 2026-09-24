Петербургского адвоката арестовали по обвинению в оправдании терроризма

В Петербурге адвоката отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма Петербургского адвоката арестовали по обвинению в оправдании терроризма

Москва24 сен Вести.Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу адвоката Нурди Шамаева, обвиняемого в публичном оправдание терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам следствия, днем 1 мая 2022 года адвокат Шамаев разместил под постом с изображением причастных к террористической деятельности комментарий, что это честь нации.

Шамаев вину не признает. У суда просил домашний арест, запрет определенных действий или залог. Срок меры - 04.11.2026 сказано в сообщении

Отмечается, что Шамаеву приостановили статус адвоката Адвокатской палаты Санкт‑Петербурга.