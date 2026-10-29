Москва29 окт Вести.Бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадия Степахно арестовали по обвинению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Мурманской области.

Уточняется, что фигурант был противником специальной военной операции. Он, используя свое должностное положение, передавал информацию об инженерных объектах России украинской разведке. Указанные сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области … пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Геннадия Степахно … возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена" сказано в сообщении

Продолжается проведение следственных действий. Обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. В случае, если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в ведомстве.