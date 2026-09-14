Две хакерские группировки включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес в список террористов 2 хакерские группировки

Москва14 сен Вести.Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов две хакерские группировки, стоящие за атаками на Россию и Белоруссию, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В список попали хакерская группировка "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans, "Кибер-партизаны") и объединение Silent Crow ("Молчаливый ворон").

Обе организации теперь значатся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности, кибератаки на нее совершаются в том числе с применением искусственного интеллекта.