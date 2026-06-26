Россия и Белоруссия запустили единый список экстремистов Депутат Нацсобрания Лепешко: РФ и Белоруссия ведут общий список экстремистов

Москва26 июн Вести.Единый список экстремистов, которым пользуются силовые ведомства России и Белоруссии, уже действует и продолжает расширяться. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко агентству РИА Новости.

Силовики (Белоруссии - Прим. ред.) в лице министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности, генеральной прокуратуры проводят эту работу - мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география. сказал он

Председатель комиссии подчеркнул, что обмен информацией в рамках этого механизма осуществляется по решению властей двух государств и в плановом порядке.

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