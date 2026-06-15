МИД РФ: Запад обсуждает использование киевского режима против Белоруссии МИД РФ: на Западе обсуждают использование киевского режима против Белоруссии

Москва15 июн Вести.На Западе рассматривают возможность использования киевского режима для оказания давления на Белоруссию. Об этом говорится в совместном докладе российского и белорусского внешнеполитических ведомств о ситуации с правами человека в отдельных странах, размещенном на сайте МИД РФ.

С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь говорится в докладе

Как отметили в российском МИД, наблюдаются попытки выстраивания новой иерархии государств, уничтожения понятий государственного суверенитета, равноправия наций и фальсификации истории.

В этом же ряду и упомянутые двойные стандарты в области прав человека. В качестве еще одной отличительной черты современности следует назвать отказ стран Запада от выполнения своих социальных обязательств и переход к милитаризации всех областей экономики под предлогом нависающей "внешней угрозы" отметили в МИД

В министерстве напомнили, что "российской угрозой" оправдывают наращивание усилий в военной сфере, рост числа военных учений, увеличение оборонных расходов в ущерб населению собственных стран.

Как сообщалось, ранее пять стран Североатлантического альянса провели на территории Латвии учения по противовоздушной обороне Baltic Zenith 2026.