Гатилов: РФ представит доклад о ситуации с правами человека на Западе Гатилов: Россия и Белоруссия представят доклад о правах человека в мире

Москва25 июн Вести.Россия и Белоруссия представят на 62-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о правозащитной ситуации в странах "коллективного Запада". Об этом сообщил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах "коллективного Запада", возомнивших себя "светочами демократии" и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека​​​. В частности, этому будет посвящено тематическое мероприятие 9 июля сказал он

На нем Россия вместе с Белоруссией представит уже третий совместный доклад внешнеполитических ведомств двух стран о ситуации с правами человека в отдельных государствах мира.

Гатилов также отметил, что Россия на площадке Совета ООН по правам человека продолжает выступать против политизации правозащитной повестки и использования этой темы как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.