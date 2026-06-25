Москва25 июнВести.Россия и Белоруссия представят на 62-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о правозащитной ситуации в странах "коллективного Запада". Об этом сообщил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.
Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах "коллективного Запада", возомнивших себя "светочами демократии" и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека. В частности, этому будет посвящено тематическое мероприятие 9 июлясказал он
На нем Россия вместе с Белоруссией представит уже третий совместный доклад внешнеполитических ведомств двух стран о ситуации с правами человека в отдельных государствах мира.
Гатилов также отметил, что Россия на площадке Совета ООН по правам человека продолжает выступать против политизации правозащитной повестки и использования этой темы как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.