РФ и Белоруссия подтвердили свою приверженность безъядерному миру РФ и Белоруссия подтвердили приверженность нераспространению ядерного оружия

Москва29 апр Вести.Минск и Москва подтверждают приверженность достижению безъядерного мира и соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.

РФ и Белоруссия как участники договора о создании Союзного государства выпустили совместное заявление на 11-й Конференции по действию ДНЯО.

Обе страны отметили, что выступают за достижение безопасного для всех и безъядерного мира.

…Подтверждаем свою приверженность… ДНЯО и реализации его основных целей и задач – предотвращения расползания по миру ядерного оружия, достижения конечной цели ядерного разоружения в контексте всеобщего и полного разоружения, обеспечения доступа к благам мирного атома указывается в заявлении

Во вторник постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что ситуация вокруг ДНЯО тревожная из-за того, что Запад политизирует работу в этом направлении.