Медведев: Россия пожалуется в Международный суд ООН на Прибалтику

Медведев заявил о планах пожаловаться на страны Прибалтики в суд ООН Медведев: Россия пожалуется в Международный суд ООН на Прибалтику

Москва24 июн Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия пожалуется на страны Прибалтики в Международный суд ООН из-за системной дискриминации русскоязычных жителей.

На пленарном заседании ПМЮФ Медведев напомнил о существовании конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По его словам, к странам Прибалтики предъявлены досудебные претензии из-за грубых нарушений прав русскоязычных.

В конце мая этого года досудебный этап был завершен, скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН отметил Медведев

Он назвал это примером применения международного права.

Зампред Совбеза РФ добавил, что Россия намерена использовать все судебные механизмы против стран, дискриминирующих тех, кто говорит на русском языке.

Ранее Россия обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств с требованием дать правовую оценку действиям властей Латвии в вопросе дискриминации русскоязычных жителей.