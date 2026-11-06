Москва6 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин указом утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер. Согласно документу, ее возглавит министр юстиции Константин Чуйченко.

В комиссию войдут замглавы ФНС Светлана Бондарчук, замгенпрокурора Николай Винниченко, замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь - замдиректра ФСБ Александр Купряжкин, замглавы МВД Андрей Храпов.

Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер была создана по подписанному президентом 7 сентября указу с целью реализации закона об ограничительных мерах в отношении находящихся за границей России граждан, которые уклоняются от исполнения наказания или административной ответственности по статья о, например, дискредитации ВС РФ или призывах к санкциям.