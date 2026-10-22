В Минюсте объяснили цель закона об ограничениях для скрывающихся за рубежом

Минюст разъяснил цель закона об ограничениях для скрывающихся за рубежом В Минюсте объяснили цель закона об ограничениях для скрывающихся за рубежом

Москва22 окт Вести.Новый закон об ограничительных мерах в отношении лиц, которые находятся за рубежом и укрываются от наказания в России, призван повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Закон, который начнет применяться в ближайшие дни, также ставит своей целью обеспечить верховенство закона и восстановление принципов справедливости, отметил он.

Представьте конкретную ситуацию. Человек, в отношении которого вступил в законную силу приговор им неисполненный, сбежал за границу и находится за рубежом. И при этом спокойно пользуется правовыми институтами нашей страны... Новый закон формирует в определенной степени соответствующий барьер для подобной деятельности подчеркнул он

По словам Свириденко, в этом законе воплощен фундаментальный конституционный принцип, когда права и свободы человека неразрывно связаны с его обязанностями.

При этом замминистра не исключил, что в ходе применения закона могут потребоваться дополнительные настройки и точечные корректировки. Они, по его словам, необходимы для того, чтобы документ полностью соответствовал общей логике правовой базы по защите национального суверенитета.