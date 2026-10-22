Минюст: список уклоняющихся от наказания за рубежом будет открытым Минюст сделает открытым список уклоняющихся от наказания за рубежом россиян

Москва22 окт Вести.Минюст России сделает открытым реестр скрывающихся за рубежом от наказания в РФ граждан страны, подпадающих под ограничительные меры, которые предусматривают блокировку счетов и другого имущества. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

Список будет размещен на официальном сайте ведомства по аналогии с реестром иностранных агентов.

На официальном сайте Минюста России будет создан специальный реестр, состоящий из списка лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры с соответствующим указанием оснований их применения сказал замминистра

Свириденко объяснил, что принятие закона об ограничительных мерах в отношении лиц, которые находятся за рубежом и укрываются от наказания в РФ, призвано повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний.