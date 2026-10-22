Москва22 окт Вести.Реестр контролируемых лиц, ограничивающий права нарушителей миграционного законодательства, доказал свою эффективность. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.

Реестр начал работать в феврале 2025 года.

В целом он доказал свою эффективность сказал Медведев

Включение в реестр ограничивает возможности иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. В частности, попавшим в него иностранцам запрещено совершать ряд юридически значимых действий.