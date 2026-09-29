Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

Медведев: опыт Москвы по контролю за мигрантами могут внедрить в регионах Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

Москва29 сен Вести.Опыт Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами может быть использован в других регионах России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики ознакомилась с опытом столицы, сообщил Медведев. В ходе работы комиссии мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что контроль на границе, биометрический контроль, формирование генетических профилей и приложение "Амина" позволяют обеспечивать стабильность на рынке труда и положительно влияют на уровень правонарушений.

Опыт Москвы может быть использован и в других регионах России, в том числе в сфере борьбы с преступностью написал Медведев в своем канале в MAX

Он добавил, что в рамках работы комиссии также обсудили механизмы контроля за миграцией и возможности их применения за пределами столицы.

Ранее Собянин рассказал об успешной работе системы полного контроля за миграционными потоками в Москве.