Москва29 сенВести.Введение системы биометрического контроля за въездом, выездом и перемещением мигрантов в России должно состоятся как можно быстрее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках работы комиссии СБ по вопросам миграционной политики.
По его словам, которые приводятся в канале Медведева в MAX, если в системе будут "бреши", контроль будет менее объективным.
Чем быстрее, тем лучшезаявил Медведев в ответ на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что систему планируется внедрить к 2030 году
В ходе работы мэр Москвы Сергей Собянин также отметил важность того, чтобы по всей границе РФ был одинаковый режим для въезда мигрантов для лучшего контроля за их перемещением.
Ранее сообщалось, что с 1 октября налоговые органы РФ начнут передавать в МВД данные о доходах иностранных граждан, прибывших в Россию для заработка.