Медведев: ввести систему контроля за мигрантами в РФ нужно как можно быстрее

Медведев поддержал идею внедрения системы слежения за мигрантами к 2030 году Медведев: ввести систему контроля за мигрантами в РФ нужно как можно быстрее

Москва29 сен Вести.Введение системы биометрического контроля за въездом, выездом и перемещением мигрантов в России должно состоятся как можно быстрее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках работы комиссии СБ по вопросам миграционной политики.

По его словам, которые приводятся в канале Медведева в MAX, если в системе будут "бреши", контроль будет менее объективным.

Чем быстрее, тем лучше заявил Медведев в ответ на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что систему планируется внедрить к 2030 году

В ходе работы мэр Москвы Сергей Собянин также отметил важность того, чтобы по всей границе РФ был одинаковый режим для въезда мигрантов для лучшего контроля за их перемещением.

Ранее сообщалось, что с 1 октября налоговые органы РФ начнут передавать в МВД данные о доходах иностранных граждан, прибывших в Россию для заработка.