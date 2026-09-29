Собянин: цифровой контроль на границе охватывает 53% миграционных потоков в РФ Пункты цифрового контроля охватывают 53% всех миграционных потоков в РФ

Москва29 сен Вести.Пункты цифрового контроля на границе на сегодняшний день охватывают уже 53% всех миграционных потоков в стране. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, система, изначально протестированная в столичных аэропортах и на железнодорожном пункте, показала свою эффективность.

Вначале мы ввели его на четырех транспортных узлах города Москвы - это основные аэропорты и железнодорожный переезд Маштаково, чтобы апробировать не только аэропорты, но и железнодорожные переезды отметил Собянин

В дальнейшем сеть была дополнена 11 новыми постами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.

Собянин добавил, что внедрение цифрового контроля на границе проходит в рамках реализации новых федеральных законов и столичного миграционного эксперимента, направленного на повышение безопасности.