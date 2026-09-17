Больше 410 тысяч предпринимателей объединил московский портал поставщиков Собянин: портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Москва17 сен Вести.Московский портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на этой площадке работают больше 410 тысяч предпринимателей, и больше 90% из них представляют малый и средний бизнес.

Более 75 процентов регистраций на столичном портале поставщиков в 2026 году пришлось на региональный бизнес говорится в сообщении

Собянин подчеркнул, что в рамках государственного заказа приоритет отдается отечественной продукции.

По словам мэра Москвы, это один из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественных производителей, а также обеспечения технологического суверенитета страны.

Он также сообщил, что ежедневно на площадке заключают больше 1,5 тысячи контрактов, а каталог платформы насчитывает до 3,6 миллиона уникальных наименований.