Собянин: продукты питания из Москвы поставляют в десятки регионов России Собянин: в Москве созданы условия для развития пищевой промышленности

Москва1 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в MAX о создании в столице всех условий для развития пищевой отрасли.

В публикации сообщается, что Городской фонд поддержки промышленности предлагает предпринимателям в течение пяти лет компенсацию до 50% ключевой ставки, а также льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом.

Поддержка помогает столичным предприятиям расширять географию продаж и наращивать поставки в регионы страны сказано в публикации

Благодаря привлечению инвестиций в пищевую отрасль московские производители могут обновить оборудование, парк техники и выйти на внешние рынки.

Например, продукция завода бараночных изделий появились в магазинах Якутии и на Сахалине. А производитель колбас и продукции из мяса после модернизации оборудования теперь ежедневно отгружает изделия сразу в 35 регионов России.