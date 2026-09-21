Путин отметил работоспособность системы QR-кодов на таможенных пунктах РФ Путин: система работы QR-кодов на таможенных пунктах работает исправно

Москва21 сен Вести.Внедрение на таможенных пунктах на границе РФ системы QR-кодов не привело к появлению проблем или очередей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым российский лидер выслушал доклад о работе новой системы.

Система QR-кодов работает, никаких проблем на самом деле, очередей нет констатировал Путин

Ранее в ФТС назвали причину рекордного пассажиропотока через КПП "Верхний Ларс". Там заявили, что всему виной конец отпускного сезона.