Москва21 сенВести.Внедрение на таможенных пунктах на границе РФ системы QR-кодов не привело к появлению проблем или очередей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Во время встречи с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым российский лидер выслушал доклад о работе новой системы.
Система QR-кодов работает, никаких проблем на самом деле, очередей нетконстатировал Путин
Ранее в ФТС назвали причину рекордного пассажиропотока через КПП "Верхний Ларс". Там заявили, что всему виной конец отпускного сезона.