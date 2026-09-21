Москва21 сен Вести.Федеральная таможенная служба своей первоочередной задачей ставит содействие Вооруженным силам РФ. Об этом заявил глава ведомства Валерий Пикалев

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, как таможенники помогают фронту.

В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 миллиарда рублей, в их числе - 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое другое пояснил Пикалев

Также он рассказал президенту о том, насколько цифровизация ФТС улучшит работу таможни. Операции будут проходить в ускоренном режиме, сократятся очереди, будет использоваться только отечественное программное обеспечение.