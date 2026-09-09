Москва9 сен Вести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что поддержка участников специальной военной операции, возвращающихся с фронта, а также их семей является главным приоритетом работы в регионе. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Губернатор отметил, что поддержка военных является такой же важной задачей, как и социально-экономические показатели.

Это главное сегодня наряду со многими социально-экономическими результатами, которые область должна показывать и выполнять. Тем не менее, для общества вот именно поддержка ребят, которые воюют на фронте, возвращаются с фронта, семьи, которые их ждут, — это основа основ заявил Первышов

Ранее Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, как участники специальной военной операции интегрируются в гражданскую жизнь.