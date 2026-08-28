Москва28 авг Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей, которые осуществляются в регионе. Об этом он сообщил в своем МАХ-канале.

Доложил сегодня нашему Президенту о работе Нижегородской области в сфере поддержки участников СВО и их семей говорится в сообщении

По словам Никитина, в зону спецоперации из Нижегородской области отправлено более 790 конвоев гуманитарной помощи. Доставлено более 5 200 тонн груза. В зону СВО поставляются беспилотники, в том числе нижегородского производства.

В области для участников СВО разрабатывают программы адаптации: помогают с трудоустройством, обучением новым востребованным профессиям. В 2026 году в Нижегородской области трудоустроено более 70% бойцов, вернувшихся с СВО.