Губернатор: в Ненецком автономном округе на СВО ушел каждый 10-й мужчина

Глава Ненецкого АО сообщила, что каждый 10-й мужчина в регионе ушел на СВО Губернатор: в Ненецком автономном округе на СВО ушел каждый 10-й мужчина

Москва17 авг Вести.Каждый десятый мужчина в Ненецком автономном округе подписал контракт и ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила губернатор региона Ирина Гехт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину сказала Гехт

Глава региона добавила, что в автономном округе действуют, помимо 14 обязательных, еще 38 дополнительных мер поддержки участников СВО и их семей. В том числе, им полагается земельный участок или денежная компенсация за него.

У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть заметил в ответ Путин

Гехт в ходе встречи с главой государства также отчиталась о запуске в регионе двух новых месторождений нефти в 2026 году.