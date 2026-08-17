Два новых месторождения нефти запустят в этом году в Ненецком автономном округе

В Ненецком округе в этом году запустят два новых месторождения нефти Два новых месторождения нефти запустят в этом году в Ненецком автономном округе

Москва17 авг Вести.Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в округе в этом году запускают два новых месторождения нефти, это знаковые проекты.

Гехт провела встречу с Путиным. Президент, в частности, поинтересовался, как в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты.

В этом году мы запускаем… Лаявожское месторождение, это совместный проект "Газпрома" и компании "Лукойл", и Командиршорское месторождение, это тоже компания "Лукойл", которая тоже в этом году, в сентябре, уже начинает там добычу нефти сказала глава НАО

По ее словам, открытий новых месторождений давно не было, поэтому для округа это знаковые проекты, которые создают порядка 300 рабочих мест и новые возможности для развития.

"Газпром" выиграл аукцион на Лаявожское месторождение в 2016 году."Лукойл-Коми" в 2024 году победил в аукционе на право пользования недрами на Командиршорском участке.

В марте сообщалось, что в 2026 году на территории России будут открыты десятки нефтегазовых и сотни твердосырьевых месторождений.