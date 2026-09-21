Москва21 сен Вести.Цифровизация Федеральной таможенной службы (ФТС) позволит упростить и ускорить таможенные операции, а также полностью перейти на российское программное обеспечение. Об этом глава ФТС Валерий Пикалев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Пикалев поблагодарил президента за поддержку инициативы по созданию новой информационной системы таможенных органов.

Сейчас мы находимся в стадии реализации наших планов по цифровизации ФТС России, что в итоге приведет не только к упрощению и ускорению таможенных операций, но и позволит полностью перейти на использование исключительно российского программного обеспечения заявил глава службы

По его словам, ФТС также выполняет поручение президента по сокращению времени нахождения грузового транспорта в пунктах пропуска до 10 минут.

Такое требование было отражено в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, подготовленной правительством. Цель намерены достичь в том числе благодаря цифровизации процессов контроля на границе.