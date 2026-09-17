Досмотр грузового транспорта на российской границе сократят с 50 до 10 минут

Власти сократят время досмотра грузового транспорта на границе РФ с 50 до 10 мин Досмотр грузового транспорта на российской границе сократят с 50 до 10 минут

Москва17 сен Вести.Время досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через российскую государственную границу уменьшат с текущих 35-50 минут до 10 минут, сообщает ТАСС со ссылкой правительство РФ.

По данным агентства, эти изменения содержится в актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Их основная цель – продолжение полномасштабной работы по модернизации таможенной сферы.

Одно из ее приоритетных направлений сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50-35 минут до 10 минут говорится в сообщении

В кабмине уточнили, что такого результата рассчитывают достичь "в том числе за счет обеспечение цифровизации процессов контроля".

Отмечается, что с 1 января 2027 года электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков станут частью перспективных моделей автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного пунктов пропуска через госграницу и будут использоваться в качестве стандарта при строительстве, модернизации и реконструкции таких пунктов.

Ранее в РЖД рассказали о том, как использование цифрового документооборота экономит целые дни в сфере товарооборота.