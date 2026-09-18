Москва18 сен Вести.Россия планомерно обновляет аэропортовую инфраструктуру. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах России.

По словам главы государства, за последнее время в ряде регионов - в Дагестане, в Алтайском крае, в Оренбургской, Псковской и Сахалинской областях, - были успешно реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также проведены реконструкции аэродромной и пограничной инфраструктуры. Путин поблагодарил принимавших участие в этой работе специалистов и указал на то, что для России развитая авиационная сеть - это значимые условия связанности территорий.

Российский лидер также заявил, что современные аэропорты - это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и туризма, а также более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров.

С учетом этого мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру. Так, в целом по стране в период с 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. В том числе новые аэровокзалы, помимо тех, которые сегодня у нас на связи были открыты в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах, в целом ряде других городов сказал Путин

По словам президента, эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса, и такую практику, как он сказал, "можно только приветствовать".

Кроме того, Путин, в частности, поручил обновлять авиапарк в первую очередь за счет российских машин.