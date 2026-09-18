Путин: важно, чтобы жители дальних регионов не чувствовали себя "как на острове"

Путин: в самых дальних регионах РФ люди не должны ощущать себя "как на острове" Путин: важно, чтобы жители дальних регионов не чувствовали себя "как на острове"

Москва18 сен Вести.Даже в самых дальних уголках России жители не должны чувствовать себя "как на острове". Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, для этого необходимо развивать транспортную связанность.

Наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире​​​. И нигде, даже в самом дальнем уголке, люди не должны чувствовать себя как на острове сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с развитием транспортной инфраструктуры проходит хорошо.

10 сентября заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что основой преобразований на Дальнем Востоке стала воля главы государства, который определил развитие региона как национальный приоритет.