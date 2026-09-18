Москва18 сенВести.Даже в самых дальних уголках России жители не должны чувствовать себя "как на острове". Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, для этого необходимо развивать транспортную связанность.
Наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде, даже в самом дальнем уголке, люди не должны чувствовать себя как на островесказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с развитием транспортной инфраструктуры проходит хорошо.
10 сентября заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что основой преобразований на Дальнем Востоке стала воля главы государства, который определил развитие региона как национальный приоритет.