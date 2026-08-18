Москва18 авг Вести.Москва делится своей билетной системой с другими регионами страны, благодаря ей растет популярность городского транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше 4 млн транзакций… Это наш вклад в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы России отмечается в публикации

В текущем году система заработала в Ивановской, Брянской и Запорожской областях, отметил Собянин. А с 2022 года Москва сотрудничает в транспортной сфере с Луганской Народной Республикой, куда поставлено новое оборудование для оплаты проезда, а также подключены крупные перевозчики.

Он также сообщил, что карта "Тройка", единый билет, позволяющий оплачивать проезд на любом виде транспорта, уже действует не только в Москве, но и в более чем 20 регионах страны.