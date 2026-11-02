Москва2 ноя Вести.В России вводятся временные меры по обеспечению поддержки работоспособности в стране информационных ресурсов. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ был подготовлен из-за необходимости принять безотлагательные меры в ответ на недружественные действия рядя государств.

Установить, что не позднее 10 дней со дня вступления в силу указа владельцы расположенных на территории Российской Федерации центров обработки данных… осуществляют резервирование 10 процентов имеющихся площадей и мощностей таких центров обработки данных говорится в тексте указа

Зарезервированные мощности компании могут продолжать использовать на свое усмотрение. Однако по решению специальной комиссии они должны быть предоставлены для поддержки информационных ресурсов на территории России. Указ вступил в силу в день опубликования – 2 ноября.