Москва7 сен Вести.В России учреждена Межведомственная комиссия по применению ограничительных мер. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Председателем Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер по должности является министр юстиции Российской Федерации говорится в тексте указа

Уточняется, что комиссия займется вопросами мер в отношении лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации и уклоняются от наказания за совершенные преступления и правонарушения. В состав комиссии войдут представители Федеральной налоговой службы, Федеральной службы безопасности, Генпрокуратуры РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Созданный Путиным орган также будет рассматривать вопросы о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. Эта соцвыплата предназначена для близких родственников тех осужденных релокантов, которые скрылись за рубежом. Размер гуманитарного пособия составит один МРОТ – 27 тысяч 93 рубля. Право на его получение имеют родственники релокантов, не имеющие доходов.

Ранее в правительстве РФ был утвержден размер гуманитарного пособия, полагающегося родственникам россиян, в отношении которых введены "временные ограничительные меры". Новообразованная комиссия будет регламентировать выплату этих средств.