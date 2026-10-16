Путин дополнил ограничения на исполнение предприятиями зарубежных требований Путин расширил меры защиты предприятий от исполнения иностранных законов

Москва16 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому стратегические акционерные общества и их дочерние организации обязаны предварительно согласовывать с российским уполномоченным органом исполнение некоторых норм зарубежного законодательства.

Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовой информации.

Изменения внесены в указ от 2012 года "О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности" и призваны обеспечить связанные с работой стратегических компаний интересы страны в сфере обороны и безопасности.

Нововведения распространяются на организации из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного указом главы государства от 4 августа 2004 года.

Если иностранные власти, международные организации или союзы предъявляют требования российским стратегическим предприятиям, акционерным обществам и их дочерним структурам, те не могут по своему усмотрению менять договоры, отчуждать доли или передавать за рубеж сведения о своей деятельности.

Для совершения перечисленных действий сначала необходимо получить согласие органа власти, который правительство России наделило соответствующие полномочия.

15 октября Владимир Путин также подписал указ о передаче компании "Центр Капитал" во временное управление российских активов ряда иностранных предприятий.