Москва26 нояВести.Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в регионе.
Документ направлен на усиление координации органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса для защиты национальных интересов и комплексного социально-экономического подъема российской Арктики.
Глава государства поручил правительству в течение полугода разработать масштабный комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, после чего представить его на рассмотрение президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.