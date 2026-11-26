Президент подписал указ о новой стратегии безопасности РФ в Арктике Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны России

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в регионе.

Документ направлен на усиление координации органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса для защиты национальных интересов и комплексного социально-экономического подъема российской Арктики.

Глава государства поручил правительству в течение полугода разработать масштабный комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, после чего представить его на рассмотрение президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.