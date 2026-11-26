Стратегия: в Арктике откроют центры адаптации для освобожденных из колоний

В Арктике будут созданы центры реабилитации для бывших заключенных Стратегия: в Арктике откроют центры адаптации для освобожденных из колоний

Москва26 ноя Вести.Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2050 года предусматривает создание в ней сети центров реабилитации и адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Текст документа обнародован на портале Официального опубликования правовых актов.

Стратегия была утверждена 26 ноября указом президента России Владимира Путина.

[Стратегия предусматривает] расширение (создание) сети центров реабилитации и адаптации в целях оказания комплексной социальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы говорится в тексте

Глава государства поручил правительству в течение полугода разработать масштабный комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, после чего представить его на рассмотрение президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.